Іванов - Путіну: Росія обгрунтує свої межі на арктичному шельфі

Морська колегія РФ обговорить цієї п`ятниці питання обгрунтування зовнішніх меж континентального шельфу в Арктиці, повідомив перший віце-прем`єр Росії Сергій Іванов.

"У п`ятницю я проводжу засідання Морської колегії РФ. Ми розглянемо питання щодо обгрунтування зовнішніх меж нашого континентального шельфу в Арктиці, перспектив його вивчення і перспективного освоєння", - сказав Іванов на зустрічі президента Володимира Путіна з членами уряду.