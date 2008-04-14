Іванов - Путіну: Росія обгрунтує свої межі на арктичному шельфі
22:54, 14 квітня 2008Світ
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У п`ятницю засідання Морської колегії
Морська колегія РФ обговорить цієї п`ятниці питання обгрунтування зовнішніх меж континентального шельфу в Арктиці, повідомив перший віце-прем`єр Росії Сергій Іванов.
"У п`ятницю я проводжу засідання Морської колегії РФ. Ми розглянемо питання щодо обгрунтування зовнішніх меж нашого континентального шельфу в Арктиці, перспектив його вивчення і перспективного освоєння", - сказав Іванов на зустрічі президента Володимира Путіна з членами уряду.
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