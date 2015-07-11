У російській Пермі обвалився будинок, є постраждалі
10:23, 11 липня 2015Світ
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За попередніми даними, обвалення будівлі могло статися через вибух газового балона
В 4 ранку в Пермі обвалився будинок / Фото vk.com/Мой місто - Перм
У суботу, 11 липня, рано вранці в російському місті Перм завалилася частина житлового будинку.
Про це повідомили в прес-службі МНС Росії, передає ТСН.
"По прибутті на місце виклику пожежно-рятувальних підрозділів встановлено обвалення кута будинку з 5-го по 2-й поверхи. Є постраждалі. Ведуться пошуково-рятувальні роботи", - йдеться в повідомленні.
Як стало відомо, обвалення фасаду житлового п'ятиповерхового будинку сталася о 4:13 за київським часом.
За попередніми даними, обвалення будівлі могло статися через вибух газового балона.
Зараз на місці події працюють десятки одиниць рятувальної техніки.
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