У російській Пермі обвалився будинок, є постраждалі

У суботу, 11 липня, рано вранці в російському місті Перм завалилася частина житлового будинку.

Про це повідомили в прес-службі МНС Росії, передає ТСН.

"По прибутті на місце виклику пожежно-рятувальних підрозділів встановлено обвалення кута будинку з 5-го по 2-й поверхи. Є постраждалі. Ведуться пошуково-рятувальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, обвалення фасаду житлового п'ятиповерхового будинку сталася о 4:13 за київським часом.

За попередніми даними, обвалення будівлі могло статися через вибух газового балона.

Зараз на місці події працюють десятки одиниць рятувальної техніки.