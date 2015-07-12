ЗМІ: в Росії обвалилася казарма ВДВ, є жертви

Про це повідомляє КоммерсантЪ з посиланням на правоохоронні органи регіону.

"За попередніми даними, з-під завалів витягнули дев'ять людей, один з них загинув. Всього в будівлі могла перебувати 31 людина", - сказало джерело. За його словами, в казармі в селищі Світле обвалилися дах та частково стіни.

У Міністерстві оборони Росії підтвердили повідомлення про обвалення даху навчального центру ВДВ в Омську.

Читайте такожУ російській Пермі обрушився будинок, є постраждалі"Справді, о 20:40 за місцевим часом сталося обвалення даху центру підготовки фахівців ВДВ в Омську", - наводить ТАСС слова високопоставленого джерела у військовому відомстві.