ЗМІ: в Росії обвалилася казарма ВДВ, є жертви
21:53, 12 липня 2015Світ
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Одна людина загинула, высьмох витягли з-під завалів зруйнованої казарми військового навчального центру під Омськом живими.
В Омську обвалилася казарма / карти Google
Про це повідомляє КоммерсантЪ з посиланням на правоохоронні органи регіону.
"За попередніми даними, з-під завалів витягнули дев'ять людей, один з них загинув. Всього в будівлі могла перебувати 31 людина", - сказало джерело. За його словами, в казармі в селищі Світле обвалилися дах та частково стіни.
У Міністерстві оборони Росії підтвердили повідомлення про обвалення даху навчального центру ВДВ в Омську.
Читайте такожУ російській Пермі обрушився будинок, є постраждалі"Справді, о 20:40 за місцевим часом сталося обвалення даху центру підготовки фахівців ВДВ в Омську", - наводить ТАСС слова високопоставленого джерела у військовому відомстві.
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