У Греції профспілка держслужбовців закликала до страйку

Страйк заплановано на день, коли, швидше за все, парламент країни буде голосувати з питання про реформи, обіцяних урядом Греції в обмін на додаткову фінансову допомогу від кредиторів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Профспілка закликає також провести демонстрацію протесту в Афінах на площі Синтагма, неподалік від будівлі парламенту.

Якщо заклик профспілки буде підтриманий, то це буде перший страйк держслужбовців Греції відтоді, як у січні до влади прийшла партія Сіріза на чолі з Алексісом Ципрасом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після 17-годинних переговорів була досягнута угода про надання Греції третього пакету фінансової допомоги в обмін на жорсткі реформи.

До 15 липня грецький парламент повинен затвердити програму жорстких економічних заходів.