Профспілка держслужбовців Греції оголосила загальнонаціональний страйк

Найбільша профспілка держслужбовців Греції ADEDY оголосила загальнонаціональний страйк у середу 15 липня проти умов нової угоди країни з кредиторами.

Про це йдеться в офіційному повідомленні профспілки, повідомляє Європейська правда.

Як відзначається, страйк буде приурочений голосуванню в грецькому парламенті за "третій меморандум з кредиторами".

Планується, що зранку у середу відбудуться демонстрації та мітинги.

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Водночас профспілка закликала мешканців столиці зібратися увечері на площі Синтагма біля будівлі грецького парламенту.

"Ні - меморандумам, ні -заходам жорсткої економії, ні - приватизації, ні - грабіжницьким податкам, вперед до перемоги", - закликає профспілка держслужбовців Греції.

Як відомо, на саміті ЄС, який розпочався в неділю і завершився в понеділок вранці, було узгоджено принципи програми економії в Греції.

Країни ЄС нададуть Афінам фінансову підтримку в обмін на проведення грецькою владою низки болючих реформ.