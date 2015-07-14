Профспілка держслужбовців Греції оголосила загальнонаціональний страйк
В середу мають відбутися демонстрації та мітинги.
Найбільша профспілка держслужбовців Греції ADEDY оголосила загальнонаціональний страйк у середу 15 липня проти умов нової угоди країни з кредиторами.
Про це йдеться в офіційному повідомленні профспілки, повідомляє Європейська правда.
Як відзначається, страйк буде приурочений голосуванню в грецькому парламенті за "третій меморандум з кредиторами".
Планується, що зранку у середу відбудуться демонстрації та мітинги.
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Водночас профспілка закликала мешканців столиці зібратися увечері на площі Синтагма біля будівлі грецького парламенту.
"Ні - меморандумам, ні -заходам жорсткої економії, ні - приватизації, ні - грабіжницьким податкам, вперед до перемоги", - закликає профспілка держслужбовців Греції.
Як відомо, на саміті ЄС, який розпочався в неділю і завершився в понеділок вранці, було узгоджено принципи програми економії в Греції.
Країни ЄС нададуть Афінам фінансову підтримку в обмін на проведення грецькою владою низки болючих реформ.