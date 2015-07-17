Ципрас звільнив членів уряду, які не підтримали угоду з кредиторами

Мова йде про міністрів та їх заступників, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Зокрема, посади позбувся міністр енергетики і лідер лівої платформи правлячої партії "Сіріза" Панайотіс Лафазаніс. Його посаду займе Панос Скурлетіс, який до цього очолював міністерство праці.

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Також стало відомо, що пішла у відставку Наді Валавані, місце на посаді заступника міністра праці займе Трифон Алексиадіс. Валавані пояснила свій крок незгодою з новими домовленостями з Єврогрупою.

Свої місця вдалося зберегти міністру фінансів, міністру внутрішніх справ і міністру національної оборони.

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Раніше УНІАН повідомляв, що міністри фінансів єврозони погодилися виділити Греції перехідну позику у розмірі семи мільярдів євро. Це було зроблено після того, як парламент Греції схвалив пакет реформ, висунутих Ципрасом на вимогу кредиторів.