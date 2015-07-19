Меркель не виключає поступки Греції за борговими зобов'язаннями після детального опрацювання реформ
23:05, 19 липня 2015Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова обговорювати можливі поступки Греції за борговими зобов'язаннями, але тільки після того, як будуть опрацьовані деталі запропонованих економічних реформ.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD вона сказала, що Греції вже полегшили фінансовий тягар, коли були списані борги деяких приватних кредиторів, перенесені дати по виплатах і зменшені відсотки за кредитами.
Вона зазначила, що аналогічні заходи можуть бути запропоновані знову після того, як буде досягнута домовленість про виділення країні чергового кредитного траншу.
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Раніше УНІАН повідомляв, що рада керуючих Європейського стабілізаційного механізму (ESM) дозволила Єврокомісії почати переговори з Грецією щодо нової програми фінансової допомоги.
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