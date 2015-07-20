ЗМІ: Поклонська може стати депутатом Держдуми

Про це повідомляють Известия з посиланням на власні джерела.

«Партія спирається на сильних кандидатів, авторитетних особистостей. Робота з виборів до Держдуми вже ведеться. Природно, ми розглядаємо тих людей, які принесуть користь і партії, і Росії, як, наприклад, Наталія Поклонська. Діалог щодо формування списку в Криму ведеться», - заявило джерело.

Зазначається, що "прокурор" окупованого Криму фактично єдиний прокурор, так яскраво присутній в медійному полі, що говорить про її готовність перейти на роботу в Держдуму. Так, в четвертому випуску «Рейтингу-2016» фонду ІСЕПД, де оцінюється активність 100 перспективних російських політиків, Наталія Поклонська посіла 10-е місце. Як пояснили в ІСЕПД, на зростання іміджу тоді вплинув випуск фільму «Крим. Шлях на Батьківщину», який подивилися близько 40% громадян Росії.

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Як повідомляв УНІАН раніше, глава адміністрації Криму", Сергій Аксьонов заявив, що Наталя Поклонська стала "прокурором Криму", тому що чоловіки не хотіли займати цю посаду.