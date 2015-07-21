Іран наполягає на повній ліквідації ядерної зброї

Про це йдеться у зверненні уряду країни, опублікованому після ухвалення Радбезом ООН резолюції щодо іранської ядерної програми, передає "Українська правда" із посиланням на агентство ISNA.

"Ісламська Республіка Іран наголошує на необхідності повної ліквідації ядерної зброї як виконання вимоги міжнародної безпеки та зобов'язань за договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - наголошується у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, учора Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію на підтримку угоди щодо іранської ядерної програми, яку уклали Іран і 6 країн-міжнародних посередників.

Тепер з Ірану через 10 років при виконанні умов угоди будуть зняті санкції ООН.