ЗМІ: США шпигували за міністром закордонних справ Німеччини Штайнмаєром

Про це повідомляє німецьке видання Suddeutsche Zeitung із посиланням на документи WikiLeaks, передає "ЄвроПравда". Серед 20 номерів, які прослуховувалися АНБ, був, зокрема, і номер Франка-Вальтера Штайнмаєра.

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Як відомо, раніше WikiLeaks опублікував дані про прослуховування Агентством національної безпеки США не тільки канцлера Німеччини Ангели Меркель, але і значної частини німецького уряду.

В цілому WikiLeaks називає 69 номерів, які прослуховувалися АНБ у 2010-2012 роках.

Нагадаємо, раніше WikiLeaks почав публікацію секретної документації Агентства національної безпеки США про прослуховування високопоставлених французьких чиновників.

Згідно з опублікованими документами, АНБ стежило за президентами Франції Жаком Шираком, Нікола Саркозі та Франсуа Олландом, а також за французьким кабінетом міністрів і послом Франції в США.