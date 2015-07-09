WikiLeaks: США 10 років прослуховували телефони Меркель та її попередників
Агентство національної безпеки США протягом десяти років прослуховувало ключові телефонні номери німецького керівництва.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на сайт WikiLeaks.
Список цілей містить 56 прізвищ співробітників відомства федерального канцлера ФРН. На сайті також розміщено ряд розшифровок переговорів Ангели Меркель, перехоплених АНБ, і список ліній, що прослуховуються.
За даними WikiLeaks, всього американські спецслужби прослуховували 125 ключових номерів, у тому числі особистий мобільний телефон Ангели Меркель, телефони помічників канцлера, її співробітників відомства і навіть факс. За даними порталу, АНБ також прослуховувало підлеглих Герхарда Шредера і Гельмута Коля, попередників Меркель на посаді канцлера Німеччини.
АНБ також стежило за керівниками і радниками підрозділів відомства федерального канцлера Німеччини, які відповідають за економічну і фінансову політику, зовнішню політику та політику безпеки, а також особами, що координують діяльність розвідувальної служби.
Читайте такожWikileaks: США шпигували за французьким мінфіном
Раніше УНІАН повідомляв, що WikiLeaks виклав у відкритий доступ протоколи засідань комітету бундестагу з розслідування діяльності Агентства національної безпеки (АНБ) США в Німеччині.