WikiLeaks: США 10 років прослуховували телефони Меркель та її попередників

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на сайт WikiLeaks.

Список цілей містить 56 прізвищ співробітників відомства федерального канцлера ФРН. На сайті також розміщено ряд розшифровок переговорів Ангели Меркель, перехоплених АНБ, і список ліній, що прослуховуються.

За даними WikiLeaks, всього американські спецслужби прослуховували 125 ключових номерів, у тому числі особистий мобільний телефон Ангели Меркель, телефони помічників канцлера, її співробітників відомства і навіть факс. За даними порталу, АНБ також прослуховувало підлеглих Герхарда Шредера і Гельмута Коля, попередників Меркель на посаді канцлера Німеччини.

АНБ також стежило за керівниками і радниками підрозділів відомства федерального канцлера Німеччини, які відповідають за економічну і фінансову політику, зовнішню політику та політику безпеки, а також особами, що координують діяльність розвідувальної служби.

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Раніше УНІАН повідомляв, що WikiLeaks виклав у відкритий доступ протоколи засідань комітету бундестагу з розслідування діяльності Агентства національної безпеки (АНБ) США в Німеччині.