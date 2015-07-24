У Туреччині заарештували 250 підозрюваних у зв'язках з ІД
Поліція Туреччини повідомила, що в ході операції по затриманню прихильників екстремістського угруповання "Ісламська держава" і курдських повстанців було заарештовано понад 250 осіб по всій країні.
Операція проводилася у 13 провінціях, в ній були задіяні близько 10 тисяч поліцейських. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Зокрема, в Стамбулі обшуки були проведені за 100 адрес, де могли перебувати прихильники ісламістів і угруповання "Курдська робітнича партія".
20 липня в турецькому місті Суруч на кордоні з Сирією стався потужний вибух, жертвами якого стали 32 особи. Ще близько 100 отримали поранення.
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Влада Туреччини заявила, що вибух здійснив 20-річний студент, а організувало його угруповання "Ісламська держава".
Метою вибуху були активісти молодіжних організацій, які мали намір відправитися в прикордонне місто Кобані на території Сирії, щоб взяти участь у його відновленні.