Обама назвав "довічних президентів" загрозою для демократії в Африці

Про це, як передає Лента.ру з посиланням на The Guardian, політик сказав в Ефіопії у зверненні до членів Африканського Союзу.

Обама висловив здивування з приводу бажання деяких глав держав, «особливо тих, хто має великі статки», довгий час зберігати свої пости. «Коли лідер намагається змінити правила в середині гри тільки для того, щоб залишитися у своєму кріслі, виникає ризик дестабілізації і боротьби, які ми спостерігали в Бурунді», - зазначив президент США. На його думку, якщо політик вважає себе єдиною людиною, здатним згуртувати націю, це означає, що він не зміг побудувати справжню державу.

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Себе Барак Обама назвав «досить хорошим» керівником країни і допустив можливість бути переобраним на третій термін, якби це дозволяла конституція. При цьому американський лідер зізнався, що з нетерпінням чекає закінчення свого президентства. «Поруч зі мною не буде весь час перебувати озброєна охорона. Я зможу гуляти, проводити більше часу з сім'єю, шукати нові способи послужити державі і знову приїхати в Африку», - сказав Обама.

За даними Reuters, президент Бурунді П'єр Нкурунзіза 21 липня був переобраний на третій п'ятирічний термін, за нього проголосували 73 відсотки виборців. Опозиція, яка бойкотувала вибори, звинувачує главу держави в порушенні конституції. В результаті збройних зіткнень між противниками президента та військовими загинули десятки людей, понад 170 тисяч були змушені залишити країну.