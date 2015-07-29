У "Талібані" спростували чутки про смерть свого лідера

Його слова підтвердили джерела, близькі до майбутніх мирних переговорів між угрупуванням і афганським урядом.

За словами представника «Талібану», що побажав зберегти анонімність, мулла Омар «цілком живий», а чутки про його смерть спрямовані на те, щоб змусити його вийти на люди, передає Lenta.ru.

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29 липня телерадіокомпанія «Бі-бі-сі» опублікувала інформацію про те, що мулла Омар помер два або три роки тому. Офіційного спростування або підтвердження цих відомостей поки немає, в «Талібані» обіцяють найближчим часом розповсюдити заяву з цього приводу. Влада Афганістану заявляє, що ця інформація наразі перевіряється.

Чутки про смерть мулли Омара з'являлися неодноразово. Однак на цей раз відомості вперше підтвердили джерела в афганському керівництві.