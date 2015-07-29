BBC: помер лідер "Талібану" Мулла Омар

Про це повідомляє BBC з посиланням на афганських високопосадовців. У "Талібані" повідомлення не коментують, але пообіцяли це зробити найближчим часом.

Омар помер ще два чи три роки тому, розповіли джерела в уряді Афганістану й афганській розвідці.

Читайте такожАфганська армія потіснила "Талібан" на півночі країниРаніше про смерть Омара вже повідомлялося кілька разів, але вперше ці дані підтвердили джерела з-серед посадовців високого рангу.

Омар очолював "Талібан" у переможній громадянській війні після виведення радянських військ.

Його союз з Усамою бен Ладеном став причиною американського вторгнення в Афганістан у 2001 році. Відтоді Омар переховувався, за його голову було призначено винагороду в 10 мільйонів доларів.