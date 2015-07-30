Ципрас хоче провести у своїй партії референдум щодо угоди з кредиторами
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас допускає проведення референдуму серед членів своєї партії СІРІЗА за угодою з кредиторами.
Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на Reuters.
Зокрема, Ципрас в четвер закликав свою партію СІРІЗА провести наступного місяця надзвичайний конгрес, щоб подолати розкол.
Однак якщо незгодних з його політикою членам партії потрібне швидке рішення, то прем'єр Греції готовий провести референдум вже в неділю.
"Я пропоную Центральному комітету провести екстрений з'їзд, щоб обговорити перебування у влади в якості лівого уряду, а також нашу стратегію за нинішніх умов", - сказав він партійцям.
"Але якщо є інша думка, яка поважається, яка не приймає урядовий аналіз і вважає, що існувала альтернатива в ранні ранкові години 13 липня (день, коли Ципрас домовився про нову програму фіндопомоги Греції)... В цьому випадку я пропоную партії провести референдум з цього найважливішого питання", - сказав грецький прем'єр.
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Як повідомляв УНІАН, більше половини членів правлячої в Греції ліворадикальної партії СІРІЗА виступили проти домовленостей прем'єра Алексіса Ципраса з кредиторами.