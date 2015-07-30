Таліби обрали нового лідера після смерті мулли Омара

За даними джерел у керівництві руху, його новим лідером став заступник мулли Омара Ахтар Мохаммед Мансур.

Напередодні влада Афганістану заявила, що лідер талібів помер в 2013 році, передає Російська служба ВВС.

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Мулла Омар привів талібів до перемоги у міжусобній війні між афганськими збройними угрупованнями, що спалахнула після виведення з країни радянських військ.

Його союз з лідером "Аль-Каїди" Усамою бін Ладеном привів у 2001 році, після нападу "Аль-Каїди" на Нью-Йорк і Вашингтон, до американської інтервенції в Афганістан.

З тих пір мулла Омар переховувався, а за його голову американським держдепартаментом була призначена нагорода в 10 млн доларів.