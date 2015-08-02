Через сто днів після землетрусу в Непалі тисячі постраждалих живуть в нетрях

16:35, 02 серпня 2015
Світ
295 0

Сотні тисяч непальців продовжують жити у тимчасових притулках через сто днів після того, як в країні стався сильний землетрус.

REUTERS

Російська служба Бі-бі-сі повідомляє, що більша частина руїн вже розчищена і в найбільш постраждалих районах вже йде процес відновлення інфраструктури.

Проте в ООН кажуть, що житло необхідно звести до настання зимових холодів. В процесі відновлення будинків непальцям допомагає міжнародне співтовариство.

Читайте такожУ Непалі після землетрусу знову відкриваються школи

В результаті потужного землетрусу магнітудою 7,8, що стався 25 квітня в Непалі, загинули понад 8 тис. осіб, підземні поштовхи викликали зсуви і сходи лавин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter