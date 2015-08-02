Через сто днів після землетрусу в Непалі тисячі постраждалих живуть в нетрях

Російська служба Бі-бі-сі повідомляє, що більша частина руїн вже розчищена і в найбільш постраждалих районах вже йде процес відновлення інфраструктури.

Проте в ООН кажуть, що житло необхідно звести до настання зимових холодів. В процесі відновлення будинків непальцям допомагає міжнародне співтовариство.

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В результаті потужного землетрусу магнітудою 7,8, що стався 25 квітня в Непалі, загинули понад 8 тис. осіб, підземні поштовхи викликали зсуви і сходи лавин.