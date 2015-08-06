"Містралі", які не дісталися Росії, хочуть купити Канада, Сінгапур або Єгипет

Про це заявив в інтерв'ю RTL глава військового відомства Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає RFI. Він поки що відмовився назвати ці країни.

Рішення відмовитися від поставки "Містралів" в Росію міністр пояснив тим, що військова агресія у відношенні України триває, а Франція не хоче "додавати нові ризики до існуючої загрози".

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У той же час Regnum з посиланням на Reuters повідомляє, що Ле Дріан все ж розкрив потенційних покупців. У їх числі міністр назвав Канаду, Сингапур і Єгипет. За словами глави Міноборони, покупців багато, "адже мова йде про хороші військові кораблі, які можуть виконувати найрізноманітніші завдання".

Як повідомляв УНІАН, Росія і Франція домовилися щодо розриву контракту на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль".