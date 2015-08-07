У Єгипті запустили другий Суецький канал (фоторепортаж)

Флотилія військових кораблів у супроводі вертольотів і військового літака пройшла каналом, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Флотилію очолювала яхта "Ель Хоррия", на борту якої перебував президент Єгипту Абдель Фаттах Сісі.

За словами єгипетського президента, будівництво дублювальної ділянки Суецького каналу довжиною в 35 км і розширення русла в решті частини було необхідним країні для розвитку економіки після кількох років політичної та економічної нестабільності.

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Реалізація проекту коштувала Єгипту 8,2 млрд доларів, на будівництво пішов лише рік.

Основною метою робіт було забезпечення двостороннього руху суден. Надалі з півдня на північ судна будуть слідувати за старим, а з півночі на південь по новому руслу. Це дозволить уникнути заторів і очікувань, скоротить час проходження каналу з 18 до 11 годин і підвищить добову пропускну здатність з 49 до 97 кораблів.

Суецький канал забезпечує 7% світового морського вантажообігу, відіграє ключову роль у постачанні Європи близькосхідною нафтою, а для Єгипту є другим після туризму джерелом валютної виручки. Як очікується, дублер підвищить дохід Єгипту від експлуатації водного шляху в 2,5 разу - до 13,2 млрд доларів до 2023 року з нинішніх 5,3 млрд доларів.