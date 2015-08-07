Назви "Містралів" можуть присвоїти російським кораблям

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело у Генштабі ВМФ РФ.

«Назви «Владивосток» та «Севастополь» можуть бути в перспективі присвоєні кораблям великої водотоннажності, таким як десантні кораблі», - заявило джерело.

Воно також зазначило, що екіпажі, які будуть проходити службу на вертольотоносцях, в даний момент проходять стажування на різних флотах, основна їх частина - на Тихоокеанському.

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Як повідомляв УНІАН, Росія і Франція домовилися щодо розриву контракту на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль".

Контракт на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль" було укладено між французькою DCNS/STX і Рособоронекспортом в 2011 році. Франція повинна була передати перший корабель "Владивосток" в листопаді минулого року, однак відмовилася це робити через агресивні дії РФ щодо України.