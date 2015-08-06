Франція не платитиме штрафів Росії за "Містралі"

Про це заявили у французькому уряді. Загальна вартість відшкодування Росії від Франції за скасування двох військових контрактів становитиме менше 1,2 млрд євро, повідомив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан в ефірі радіо RTL, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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За словами міністра, початкова ціна за 2 вертольотоносці типу "Містраль", які Росія замовила у Франції, була 1,2 млрд євро. Водночас Франція заплатить Росії менше цієї суми, оскільки будівництво кораблів не було завершене і контракт був призупинений.

"Перемовини між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом Франції Франсуа Олландом завершились вчора. Подальшої суперечки з цього питання немає", - наголосив Жан-Ів Ле Дріан. Міністр також наголосив, що Франція не повинна буде платити штрафи понад суму контракту, що був скасований через участь Росії в конфлікті в Україні.

Міністр також впевнений, що Франції швидше за все вдасться знайти покупця для двох вертольотоносців. "Я переконаний, що інші покупці знайдуться", - зазначив він. За словами Жан-Іва Ле Дріана, "деякі країни вже виявили інтерес з цього приводу". Раніше французька газета "Еко" повідомляла, що потенційними покупцями кораблів можуть бути Канада та Індія.