У РФ на місці зіткнення гідроплана і вертольота знайшли четвертого загиблого

Очевидці події побоюються, що кількість жертв катастрофи може досягати дев'яти, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Першим відразу після падіння повітряних суден у водосховищі на його поверхні було виявлено тіло дівчинки 10-14 років.

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Слідчі порушили кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки руху повітряного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб".

Як повідомляв УНІАН, у Підмосков'ї над Істрінським водосховищем зіткнулися гідроплан і вертоліт, в яких перебували приблизно 5 осіб.