У РФ на місці зіткнення гідроплана і вертольота знайшли четвертого загиблого
09:11, 09 серпня 2015Світ
1068 0
Рятувальники дістали тіло ще одного - вже четвертого - загиблого з дна Істрінського водосховища, над яким в суботу ввечері зіткнулися вертоліт і гідроплан.
Катастрофа в Росії / Скріншот з відео
Очевидці події побоюються, що кількість жертв катастрофи може досягати дев'яти, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Першим відразу після падіння повітряних суден у водосховищі на його поверхні було виявлено тіло дівчинки 10-14 років.
Читайте такожУ Росії назвали причину катастрофи Мі-28 під час авіашоу (відео)
Слідчі порушили кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки руху повітряного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб".
Як повідомляв УНІАН, у Підмосков'ї над Істрінським водосховищем зіткнулися гідроплан і вертоліт, в яких перебували приблизно 5 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter