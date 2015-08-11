ЗМІ: Росія хоче будувати атомний авіаносець замість "Містралів"

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на International Business Times і заяву прес-секретаря Об'єднаної суднобудівної корпорації.

Видання зазначає, що в Кремлі ще в травні до зриву контракту з Францією анонсували плани по будівництву власних військових кораблів, що перевершують за своїми характеристиками "Містралі".

За словами прес-секретаря ОСК, проект майбутнього російського авіаносця знаходиться на стадії розробки.

Генеральний директор Невського ПКБ Сергій Власов вважає, що проект авіаносця може бути реалізований у двох варіантах. Перший варіант передбачає його обладнання ядерним енергетичним модулем, що дозволить кораблю приймати на борт майже 70 літальних апаратів. Без оснащення корабля ядерною установкою авіаносець зможе нести близько 55 апаратів.

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Як очікується, випробування ядерної модуля для майбутнього авіаносця будуть проведені на есмінці "Лідер". Резюмуючи, International Business Times зазначає, що будівництво нових військових кораблів вдасться завершити не раніше 2030 року.