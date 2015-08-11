Буш звинуватив Клінтон у виникненні "Ісламської держави"
12:03, 11 серпня 2015Світ
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Можливий кандидат у президенти США від республіканців Джеб Буш поклав на свою суперницю Гілларі Клінтон частину відповідальності за виникнення «Ісламської держави»
Reuters
Про це повідомляє Associated Press.
«ІД виникло, коли Сполучені Штати пішли з Близького Сходу і ігнорували загрозу. І де була держсекретар Клінтон?» - запитав Буш.
За словами Буша, через Клінтон країні і світу загрожує «глобальний джихад».
Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава" викрали понад 200 людей, зокрема християн, з невеликого міста Ель-Карьятейн на заході Сирії.
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