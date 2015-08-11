У Німеччині розбився американський військовий літак

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію. передає "ЄвроПравда".

Як повідомляється, пілоту вдалося катапультуватися і він відбувся незначними травмами.

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Причина аварії поки залишається незрозумілою. Водночас чиновник місцевої поліції заявив, що літак розбився під час виконання маневрів.

Повідомляється, що літак перевозив 100-кілограмову навчальну бомбу.

Наразі пожежники намагаються загасити пожежу на місці падіння літака, оскільки в зв’язку з пожежонебезпечною ситуацією в регіоні є ризик того, що полум’я може перекинутись на навколишні ліси.