У Німеччині розбився американський військовий літак
15:29, 11 серпня 2015Світ
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У баварському лісі на півдні Німеччини розбився американський військовий літак F16.
Американський літак / Фото BR24 Franken
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію. передає "ЄвроПравда".
Як повідомляється, пілоту вдалося катапультуватися і він відбувся незначними травмами.
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Причина аварії поки залишається незрозумілою. Водночас чиновник місцевої поліції заявив, що літак розбився під час виконання маневрів.
Повідомляється, що літак перевозив 100-кілограмову навчальну бомбу.
Наразі пожежники намагаються загасити пожежу на місці падіння літака, оскільки в зв’язку з пожежонебезпечною ситуацією в регіоні є ризик того, що полум’я може перекинутись на навколишні ліси.
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