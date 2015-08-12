Росіяни назвали мінімальну суму, необхідну їм для проживання

За оцінками середнього росіянина, на життя протягом місяця повинно вистачити близько 23 тисяч рублів (22.755 руб.).

Жителі Москви і Санкт-Петербурга ставлять планку значно вище (25.153 руб.), ніж селяни (17.414 руб.), йдеться у повідомленні на сайті центру.

Бідними, на думку жителів РФ, є сім'ї з середнім доходом на людину 11.173 руб. Москвичі і петербуржці, жителі інших «мільйонників», порогом бідності вважають суми в 12.491 і 13.045 руб., тоді як жителі малих міст і сіл – 10.457 і 10.050 руб.

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Ті, хто, за своїми словами, «ледве зводять кінці з кінцями» і деколи не мають коштів для купівлі продуктів, вважають порогом бідності 13.517 руб./міс. Ті, хто матеріально більш забезпечений, схильні занижувати цю планку – до 10.258 руб.

Держава в Росії вважає бідними людей з доходом нижче прожиткового мінімуму, який в 2015 р. оцінено в 9,7 тис. руб. в місяць (320 руб. на день).