У Раді вимагають підвищення мінімальної зарплати і пенсії до рівня прожиткового мінімуму

Голова партії «Відродження» Віктор Бондар вимагає скликання позачергового засідання Верховної Ради з метою ухвалення проекту закону про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо відновлення соціальної справедливості №2246а від 02.07.2015. Це дозволить підняти соціальні стандарти до рівня фактичного прожиткового мінімуму.

За даними Міністерства соціальної політики, станом на червень прожитковий мінімум в Україні складає 2466 грн. Тим часом мінімальна зарплата і пенсія сьогодні більш ніж вдвічі менша – 1218 та 949 грн відповідно.

«Така економічна політика уряду ставить мільйони українських пенсіонерів та бюджетників за межу фізіологічного виживання. У них немає коштів для придбання їжі, одягу, ліків , оплати проїзду та житлово-комунальних послуг», - впевнений голова партії «Відродження» Віктор Бондар.

Крім того, це порушує ряд статей Закону України «Про прожитковий мінімум», зокрема стаття друга закону встановлює, що прожитковий мінімум застосовується для оцінки рівня життя, що є основою для соціальної політики держави, встановлення розміру мінімальної зарплати і пенсії, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, стипендій та інших соціальних виплат», вважає народний депутат.