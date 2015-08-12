Один з найбільш авторитетних журналів світу The Economist продадуть італійцям

Британська видавнича компанія Pearson погодила продаж своєї 50-процентної частки в одному з найавторитетніших журналів світу The Economist за 469 млн фунтів стерлінгів ($ 731 млн).

Згідно з прес-релізом компанії Pearson, італійська Exor S. p.A викупить 27,8% акцій компанії за 227 мільйонів британських фунтів, а також всі акції групи "B" на загальну суму 59,5 млн фунтів, пише DT.ua.

Як додають у прес-релізі італійської компанії Exor, з угодою вона стає основним інвестором видання, збільшуючи свою частку акцій у виданні з 4,7 до 43,4%.

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При цьому, британська The Economist Group викупить у Pearson тільки 20% акцій на суму 182 млн фунтів. Як пояснили продаж 50% акцій в самій Pearson, компанія планує зосередитися на розвитку у сфері міжнародної освіти. Угода потребує схвалення низки регулюючих органів, 75% акціонерів The Economist, а також незалежних довірителів, і, як очікується, буде закрита в четвертому кварталі 2015 року.

Власником компанії Exor є італійська родина Аньєллі, яка також є власником основного пакету акцій в автомобільному концерні Fiat, а також має бізнес у виданнях La Stampa і Corriere della Sera.

Раніше повідомлялося, що Pearson продасть The Economist за 620 млн доларів.