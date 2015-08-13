Одна з найбільших авіакомпаній анонсувала запуск найтривалішого рейсу в світі
18:19, 13 серпня 2015Світ
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На сьогоднішній день найтриваліший політ у світі - з Далласу (США) у Сідней, який займає 17 годин.
REUTERS
Найбільша авіакомпанія на Близькому Сході скоро планує запустити найтриваліший рейс у світі за маршрутом Дубай – Панама (Центральна Америка).
Час у польоті складе 17 годин і 35 хвилин, пише Business Insider.
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За цей час літак подолає відстань у 13,7 тисяч кілометрів.
На сьогоднішній день найтриваліший політ у світі - з Далласу (США) у Сідней, який займає 17 годин. Раніше Сінгапурські авіалінії літали з Сінгапуру у Ньюарк (США), що було найтривалішим польотом в світі, проте рейс був скасований в 2013 році.
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