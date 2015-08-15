США розмістять в Європі дюжину штурмовиків A-10 Thunderbolt II
США вирішили направити до Європи 12 додаткових літаків-штурмовиків A-10 Thunderbolt II.
Про це повідомляє видання The Fiscal Times.
Як зазначається, літаки буде направлено з авіабази в штаті Джорджія в Центральну і Східну Європу. Таким чином буде відбуватися "безперервний показ військової могутності США з метою стримування російської агресії в регіоні".
Як відомо, раніше в березні США направили 10 штурмовиків А-10 з авіабази в Арізоні в Румунію та Чехію.
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Цікаво, що в США вже тривалий час проходять дискусії про необхідність списання A-10 Thunderbolt II. Такі рішення, на думку військових, дозволили Сполученим Штатам заощадити близько $4 млрд. Натомість пропонується замінити штурмовики бомбардувальниками B-1 і F-35.