США розмістять в Європі дюжину штурмовиків A-10 Thunderbolt II

Про це повідомляє видання The Fiscal Times.

Як зазначається, літаки буде направлено з авіабази в штаті Джорджія в Центральну і Східну Європу. Таким чином буде відбуватися "безперервний показ військової могутності США з метою стримування російської агресії в регіоні".

Як відомо, раніше в березні США направили 10 штурмовиків А-10 з авіабази в Арізоні в Румунію та Чехію.

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Цікаво, що в США вже тривалий час проходять дискусії про необхідність списання A-10 Thunderbolt II. Такі рішення, на думку військових, дозволили Сполученим Штатам заощадити близько $4 млрд. Натомість пропонується замінити штурмовики бомбардувальниками B-1 і F-35.