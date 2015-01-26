Трамп вирішив поборотися за посаду президента США

Про свій намір Трамп заявив на зборах членів Республіканської партії у штаті Айова у неділю, 25 січня, передає CBS News.

"Я всерйоз подумую про те, щоб балотуватися на пост президента, оскільки мені ця посада по плечу", - заявив Трамп.

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За його словами, інших гідних кандидатів від республіканців він не бачить. Так, Мітт Ромні вже висувався і програв Бараку Обамі у 2012 році. А тоді, вважає мільярдер, перемогти на виборах можна було легко, передає LB.ua.

Говорячи про Джеба Буша, губернатора Флориди і брата 43-президента США Джорджа Буша-молодшого, Трамп зазначив: "Останнє, що нам потрібно, - це ще один Буш".

Мільярдер розкритикував Джеба Буша за позицію з питання освіти і слова про мігрантів, які прибувають в США нібито з "проявів любові".

Перед початком президентських перегонів 2008 і 2012 року Трамп заявляв, що планує брати участь у президентських виборах, але пізніше відмовлявся від своїх слів.