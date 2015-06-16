Мільярдер Дональд Трамп висунув свою кандидатуру на пост президента США
Бізнесмен і мільярдер Дональд Трамп офіційно оголосив, що буде брати участь у виборах президента США в 2016 році.
Про це Трамп заявив сьогодні, 16 червня, повідомляється на його сторінці в Twitter.
"Сьогодні я офіційно висунув свою кандидатуру на пост президента США", - йдеться в повідомленні.
Today I officially declared my candidacy for President of the United States. Watch the video of my full speech- https://t.co/gonTk0o9Dt
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 червня 2015
Дональд Трамп буде балотуватися від республіканської партії США.
"Сумно, що "американська мрія" померла. Але якщо я стану президентом, я її поверну. Вона буде більше, краще і сильніше, ніж будь коли, і ми зробимо Америку знову великою", - заявив Трамп у своїй промові, присвяченій висуненню кандидатури на посаду президента.
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Незадовго до оголошення про намір балотуватися в президенти, Трамп опублікував у своєму Instagram фото Джорджа Буша-молодшого і Джеба Буша, який напередодні також офіційно вступив у президентську гонку, зазначає Дождь.
Трамп підписав фотографію наступним коментарем: «Чи потрібен нам ще один Буш у Білому домі? Нам їх достатньо».
Раніше УНІАН повідомляв, що колишній губернатор штату Флорида Джеб Буш заявив про участь в президентських виборах в США. Джеб Буш зазначив, що підніме питання про напрямок розвитку і майбутньому країни, запевнивши, що зможе забезпечити активне економічне зростання.