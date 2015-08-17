Над Каліфорнією зіткнулися два приватних літаки, загинули 4 людини

07:55, 17 серпня 2015
Світ
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У небі над Каліфорнією зіткнулися 2 приватних літаки, внаслідок чого загинули 4 людини.

www.aviationexplorer.com

Інцидент стався в окрузі Сан-Дієго недалеко від кордону з Мексикою, повідомляє Lenta.ru з посиланням на ABC News.

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Літаки - двомоторний Sabreliner і одномоторний Cessna 172 - зіткнулися при спробі здійснити посадку в аеропорту Браун Філд в Сан-Дієго. В результаті обидва повітряних судна впали на землю, після чого загорілися.

В даний час відомо, що жертвами авіакатастрофи стали 4 людини, проте точна кількість осіб, які перебували в літаках, встановлюється.

Прибулим на місце події пожежникам знадобилося близько години, щоб впоратися із загорянням. При гасінні вогню постраждав один чоловік, він був госпіталізований.

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