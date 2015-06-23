У Росії заблокували сайт організації, що радила брати дозвіл в Україні на відвідування окупованого Криму

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомив речник Федеральної служби нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій, більше відомої як «Роскомнагляд», Вадим Ампелонський російським агентствам, сайт заблокований на території Росії на вимогу Генеральної прокуратури цієї країни.

Раніше в понеділок, 22 червня, Генеральна прокуратура Росії повідомила, що вимагає порушити кримінальну справу щодо російського Товариства захисту прав споживачів «Громадський контроль», бо побачила в оприлюдненій організацією пам’ятці для туристів «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії». У зв’язку з цим Генпрокуратура також вимагала заблокувати доступ до сайту «Громадського контролю».

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Голова Товариства захисту прав споживачів Михайло Аншаков в інтерв’ю Радіо Свобода сказав, що пам’ятка була складена у відповідь на численні скарги росіян на неможливість отримати візу в іншу країну після відвідин Криму.

Аншаков зазначив, що ні МЗС Росії, ні «Ростуризм», які повинні давати відповідні рекомендації, не попереджають росіян про можливі негативні наслідки поїздки до окупованого Криму.

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Як повідомляв УНІАН, російське Товариство захисту прав споживачів "Громадський контроль" (ТЗПС), яке раніше добровільно вирішило увійти до списку іноземних агентів, опублікувало поради для росіян, які вирішили провести канікули в анексованому Криму.

Зокрема у повідомленні товариства йшлося, що, згідно з чинним Договором між РФ і Україною про російсько-український державний кордон, а також іншим міжнародним документам територія півострова Крим вважається українською.

В організації зазначили, що законом України передбачено особливий порядок в'їзду на окуповані території: в'їхати туди можна тільки на діючих пунктах пропуску через державний кордон України з проставленням відповідних відміток у паспортних документах чи в імміграційних картках.

Турист, який відвідав територію Криму без отримання відповідного дозволу, буде порушником закону України про статус окупованих територій.