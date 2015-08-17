Нові подробиці теракту в Бангкоку: бомбу було встановлено на мотоциклі
17:26, 17 серпня 2015Світ
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Також на місці вибуху утворилася вирва.
REUTERS
Бомба під час вибуху в центрі Бангкока (Таїланд) була закладена на мотоциклі.
Про це представник поліції повідомив ITV.
Також на місці вибуху утворилася вирва.
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Нагадаємо, в центральному діловому районі столиці Таїланду Бангкоку прогримів потужний вибух поблизу храму.
За попередніми даними, в результаті вибуху загинуло 15 і поранено понад 80 осіб. Поліція вважає подію терактом.
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