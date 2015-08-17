У центрі Бангкока біля храму прогримів потужний вибух, є загиблі (фото, відео)
Судячи із значних руйнувань і розмірів вирви, яка утворилася в результаті вибуху, мова може йти про бомбу.
В центральному діловому районі столиці Таїланду Бангкоку прогримів потужний вибух поблизу храму, передає Русская служба Би-би-си.
Місцеве телебачення повідомило спочатку про п'ять загиблих і 20 поранених, а також призвело цитату представника поліції про те, що причиною вибуху стала бомба.
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Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі Джонатан Хед, який перебуває на місці події, там панує хаос - всюди частини людських тіл.
Судячи із значних руйнувань і розмірів вирви, яка утворилася в результаті вибуху, мова може йти про бомбу.
Якщо це припущення підтвердиться, каже кореспондент Бі-бі-сі, це буде екстраординарною подією для Бангкока, де такі напади досить рідкісні.
สรุปเบื้องต้นตามรายงาน เจ็บ 30 ราย เสีย 2-3 ราย ยังไม่ยืนยัน รถยนต์ มากกว่า 30 คันอาคารใกล้เคียงเสียหาย/ สปก ปภ pic.twitter.com/j8bEvYL3nD
— เกาะติดข่าวสารกู้ภัย (@K5_Rescue) August 17, 2015