У центрі Бангкока біля храму прогримів потужний вибух, є загиблі (фото, відео)

В центральному діловому районі столиці Таїланду Бангкоку прогримів потужний вибух поблизу храму, передає Русская служба Би-би-си.

Місцеве телебачення повідомило спочатку про п'ять загиблих і 20 поранених, а також призвело цитату представника поліції про те, що причиною вибуху стала бомба.

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Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі Джонатан Хед, який перебуває на місці події, там панує хаос - всюди частини людських тіл.

Судячи із значних руйнувань і розмірів вирви, яка утворилася в результаті вибуху, мова може йти про бомбу.

Якщо це припущення підтвердиться, каже кореспондент Бі-бі-сі, це буде екстраординарною подією для Бангкока, де такі напади досить рідкісні.