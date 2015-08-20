Білорусів не повинні "гробити" контрафактним алкоголем - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив стурбованість обсягами постачань контрафактної алкогольної продукції з Росії та інших країн, повідомляє "Новое время".

"Контрафактна продукція з Росії та інших країн задавила країну. Хто заважає уряду захистити власний ринок?" - говорить президент.

За словами Лукашенка, нелегальний імпорт спиртного, скорочуючи білоруське виробництво, значно зріс, тому потрібно ввести жорстку відповідальність за постачання контрафактної продукції.

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"Ми не повинні допустити, щоб білоруський народ гробили неякісними підробками і низькопробним контрафактом", - продовжив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що указ президента "Про залучення та надання позик, діяльності мікрофінансових організацій", який набув чинності з 1 січня 2015 року,створив умови для розвитку тіньової економіки. З'явилися нові організації, які виходили на ринок в обхід указу. Наприклад, одна організація всього за місяць в обхід законодавства зуміла укласти понад 180 фінансових договорів, поки один з клієнтів на поскаржився в Комітет держконтролю.