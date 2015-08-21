Роскомнагляд звинуватив "Вікіпедію" в ігноруванні інтересів росіян

"Вікіпедія", не бажаючи видалити статтю про способи приготування наркотику, через яку їй загрожує блокування на всій території Росії, ставить під удар інтереси численних користувачів російськомовної версії сайту, повідомляє РИА Новости з посиланням на Роскомнагляд.

Напередодні Роскомнагляд повідомив, що до нього надійшло рішення Черноярського районного суду Астраханській області про заборону поширення у РФ інформації про способи приготування нарковмісної речовини, розміщеній у "Вікіпедії". У разі відмови від видалення цих даних ресурс може бути внесений до реєстру забороненої інформації. При цьому, оскільки за рішенням адміністраторів "Вікіпедії" інтернет-ресурс функціонує на основі протоколу HTTPS, що не допускає обмежень доступу до окремих сторінок, заблокованою виявиться вся електронна енциклопедія.

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Виконавчий директор НП "Викимедиа РУ" Станіслав Козловський в свою чергу заявив, що "Вікіпедія" не буде видаляти з сайту статтю з інформацією про способи приготування наркотику, через яку Роскомнагляд може заблокувати весь ресурс.

"Мабуть, необхідно додатково роз'яснити, що небажання адміністрації "Вікіпедії" виконувати судовий вердикт, який визнав незаконною інформацію про способи приготування нарковмісної речовини, ставить під удар інтереси численних користувачів російськомовної версії сайту", - заявив у свою чергу Роскомнагляд.

Роскомнагляд також зазначив, що відомство, як і всі користувачі "Вікіпедії", хотіло б уникнути блокування, однак вибір за "Вікіпедією". Термін, визначений законодавством для видалення незаконної інформації адміністраторами, закінчується.