"Вікіпедія" не збирається видаляти статтю, через яку її можуть заблокувати в Росії

"Вікіпедія" не буде видаляти з сайту статтю з інформацією про способи приготування наркотику, через яку Роскомнагляд може заблокувати весь ресурс, заявив РИА Новости виконавчий директор НП "Викимедиа РУ" Станіслав Козловський.

"Вікіпедія" - це універсальна енциклопедія, вся інформація береться з посиланням на різні джерела. У цій статті вся інформація взята з сайту ООН, всі академічні джерела. Ми обговорили цю ситуацію, і статтю вирішено залишити", - сказав Козловський.

Відповідаючи на питання, чи готова компанія йти на ризик блокування всієї "Вікіпедії" на території РФ, Козловський сказав: "Ми готові з 2012 року, коли було ухвалено закон".

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"Сенс "Вікіпедії" - збирати знання і передавати їх людям... Якщо Роскомнагляд вважає, що людям знання не потрібні...", - зазначив він.

Раніше Роскомнагляд повідомив, що до нього надійшло рішення Черноярського районного суду Астраханській області про заборону поширення у РФ інформації про способи приготування нарковмісної речовини, розміщеної у "Вікіпедії".

У разі відмови від видалення цих даних ресурс може бути внесений до реєстру забороненої інформації. При цьому, оскільки за рішенням адміністраторів "Вікіпедії" інтернет-ресурс функціонує на основі протоколу HTTPS, що не допускає обмежень доступу до окремих сторінок, виявиться заблокованим весь ресурс.