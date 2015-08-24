Переговори між КНДР і Південною Кореєю тривають

Про це повідомив журналістам представник адміністрації південнокорейського президента Мін Гьон Ук, передає ТАСС.

"Переговори тривають", - надало агентство Yonhap його коротку заяву. Він не повідомив ніяких деталей процесу, підкресливши, що повідомлення преси можуть мати негативний вплив на хід переговорів.

Діалог проходить у форматі "два плюс два". З південнокорейської сторони в ньому беруть участь радник президента з питань національної безпеки Кім Гван Чжин і міністр у справах об'єднання Хон Ен Пе. Північ представлена високопоставленим чиновником у справах Південної Кореї Кім Ян Гоном і директором політичного управління Корейської народної армії (КНА) Хван Бен Со.

Читайте такожПівнічна Корея приготувалася до запуску балістичних ракет - ЗМІ

Раніше УНІАН повідомляв, що Південна Корея в неділю, 23 серпня, заявила про посилення військової активності з боку КНДР. За даними Сеула, 50 північнокорейських підводних човнів покинули свої бази і зараз їх місцезнаходження невідоме.