Палац культури і науки у Варшаві став синьо-жовтим

В неділю 23-го серпня, у День державного прапора України, і сьогодні - 24-го серпня, 24 річницю Незалежності України, Палац культури і науки у Варшаві освітлений синьо-жовтими кольорами, повідомляє Польське радіо.

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Найвища будівля в Польщі не вперше підсвічена кольорами українського прапора - 4 грудня 2013 року Палац був синьо-жовтим на знак підтримки Євромайдану.