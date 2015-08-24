На Манхеттені святкували День Незалежності України

17:06, 24 серпня 2015
Суспільство
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В одному з найвідоміших місць Нью-Йорка - на Манхеттені святкували День Незалежності України. Люди були одягнені у вишиванки і співали український гімн.

скриншот с записи

Центральна площа Манхеттена, Таймс-сквер, не змогла вмістити всіх ньюйоркців, охочих відзначити День Незалежності України, передає 9tv.co.il.

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Потоки людей, одягнених в український національний одяг, заповнили також Бродвей і Сьому авеню.

На аматорських відеозаписах видно, як тисячі людей хором виконують український гімн, тримаючи в руках прапори своєї історичної батьківщини.

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