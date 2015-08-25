У Росії почали блокувати доступ до "Вікіпедії"

При цьому мобільна версія «Вікіпедії» розташовується за іншою IP-адресою, і під блокування поки не потрапляє, повідомляє Дождь.

Роскомнагляд пропонував «Вікіпедії» видалити цю сторінку, однак доглядачі ресурсу відмовилися видаляти інформацію і змінили адресу статті для обходу заборони. Після попередження про неминуче блокування російськомовний розділ «Вікіпедії» розмістив на головній сторінці посилання на статтю про способи обійти блокування за допомогою Tor, відкритих проксі або виділених серверів.

Читайте такожСоцмережі: співробітник прокуратури, через якого "Вікіпедію" можуть заблокувати в Росії, у 2012 році їздив за кермом нетверезим

Онлайн-енциклопедія має намір оскаржити рішення Роскомнадзору, однак у відомстві не стали відкладати блокування.

Раніше УНІАН повідомляв, що Роскомнадзор звинуватив "Вікіпедію" в ігноруванні інтересів росіян через своє небажання видалити статтю про способи приготування наркотику.