Слідом за їжею в Росії хочуть заборонити іноземні миючі засоби - ЗМІ

Відповідне розпорядження видав Росспоживнагляд, повідомляє російське видання "Коммерсант".

У розпорядженні газети опинився лист керівника Росспоживнагляду Анни Попової, розісланий в територіальні управління служби. У ньому йдеться про лабораторні дослідження засобів побутової хімії та мийних засобів, які показали, що частина продукції не відповідає вимогам за санітарно-хімічними та токсикологічними показниками. Представник Росспоживнагляду Анна Сергєєва запевнила, що перевірки були плановими.

Управління Росспоживнагляду по Підмосков'ї повідомило рітейлерам в листі від 19 серпня, що потрібно знайти і вилучити таку продукцію. Отримання листів підтвердили в мережах Metro Cash & Carry, "Ашан" і Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перехрестя", "Карусель").

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Аналітик IFC Markets Дмитро Лукашов розповів, що іноземні компанії на російському ринку пральних порошків і чистячих засобів займають близько 75%. Експерти не виключають, що активність чиновників може стати черговим витком торгових воєн, викликаних ускладненням відносин Росії і Заходу..

За офіційною версією, відомство виявило, що деякі вироби побутової хімії не відповідають вимогам безпеки.