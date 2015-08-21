Понад 40% росіян виступають за знищення санкційних продуктів, 38% - проти - опитування

Оцінки цього рішення влади у тих, хто про нього знає, розподілилися приблизно порівну: 42% вважають, що санкційні продукти слід ліквідувати, 38% дотримуються протилежної думки, передають "Ведомости" з посиланням на фонд "Громадська думка".

Ті, хто вважають, що такі продукти потрібно знищувати, вважають, що вони не відповідають санітарним нормам, що вони неякісні, прострочені, шкідливі (17%), а також говорять про необхідність розвивати російське виробництво, підтримувати вітчизняних виробників (8%).

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Їхні опоненти пропонують роздати ці продукти бідним, нужденним (18%) або віддати в дитячі будинки та будинки для людей похилого віку (5%).

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Опитування було проведено 15-16 серпня серед 1500 респондентів у 104 населених пунктах 53 суб'єктів федерації.