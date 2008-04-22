Туреччина зможе вступити до ЄС за 10-15 років

Туреччина може стати повноправним членом Європейського союзу за 10-15 років, вважає єврокомісар з питань розширення ЄС Олі Рен.

"Туреччина має пройти ще довгий шлях. Якщо вона активно проводитиме єврореформи, то, думаю, зможе ввійти до Євросоюзу протягом 10-15 років", - цитує представника ЄС телекомпанія CNN-Turk.

"Від початку переговорів щодо входження в ЄС, які були розпочаті 2005 року, Туреччина переживає найкритичніший період в переговорному процесі", - сказав єврокомісар, закликавши офіційну Анкару прискорити проведення демократичних реформ, передбачених процесом інтеграції.

Рен, зокрема, звернув увагу на необхідність перетворень, пов`язаних з дотриманням прав людини, національних меншин, свободи слова.

"Ми чекаємо свободи на виступи для кожної людини, захисту прав жінок і меншин. Для цього необхідно докладати активних зусиль. Не слід сподіватися, що ці й інші проблеми розв’яжуться самі собою", - цитує єврокомісара РІА "Новости".