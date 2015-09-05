BBC: У сутичках в Таджикистані загинули 17 людей

Міністерство внутрішніх справ країни заявило про щонайменше вісьмох загиблих правоохоронців у нападі "організованого кримінального угруповання" на міський відділ міліції у Вахдаті та на будівлю МВС у столиці.

Про це повідомляє BBC Україна.

Влада країни заявила, що групою нападників керував заступник міністра оборони країни генерал-майор Абдухалім Назарзода.

За даними правоохоронців, двох нападників знешкодили, проте пан Назарзода разом із іншими утік із місця події.

"У результаті нападу терористична група захопила та забрала із собою велику кількість зброї та амуніції", - заявили в МВС Таджикистану.

У Душанбе і Вахдаті оголосили план "перехоплення". Як повідомили в МВС, затримали сім людей.

Після нападу президент Таджикистану Емомалі Рахмон звільнив генерал-майора Назарзоду із посади заступника міністра оборони.

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Посольство США в Душанбе призупинило свою роботу із міркувань безпеки.

"Хоча значимість цих інцидентів неясна, за ними можуть відбутися інші акти насильства, - йдеться в повідомленні дипмісії у Facebook. - Посольство США закрите, співробітникам рекомендовано сховатися в будинках і не відправляти сьогодні дітей до школи. Усім громадянам США рекомендовано дотримуватися обережності".

Минулого тижня міністерство юстиції країни запровадило заборону на діяльність Партії ісламського відродження Таджикистану, що була єдиною легальною ісламістською партією у країнах Центральної Азії.

Пан Назарзода - колишній член "Об'єднаної таджицької опозиції", що протистояла урядовим військам під час громадянської війни в країні у 1990-х роках.

Оглядачі зазначають, що ці події можуть бути ознакою загострення боротьби за владу між урядом президента Рахмона і колишніми керівниками загонів озброєної опозиції.

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Президент Емомалі Рахмон перебуває біля керма вже близько 20 років, у 2013 році його переобрали більшістю у 83,6% голосів.

Міжнародні спостерігачі зазначали, що вибори пройшли у спокійній атмосфері, проте виборці не мали на них реального кандидата від опозиції.