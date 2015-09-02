Росія хоче розмістити авіабазу в Білорусі

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв під час засідання уряду РФ, повідомляє Європейська правда.

"Наступного тижня у нас буде засідання євразійської міжурядової ради в Білорусі, розглянемо пропозицію про підписання угоди про російську авіаційну базу на території Білорусії, яка повинна бути направлено на ім'я президента, мета - забезпечення спільної охорони зовнішнього кордону союзної держави в повітрі", - повідомив Медведєв.

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Раніше УНІАН повідомляв,що військові кораблі і літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням відносин між Заходом та РФ все частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії. Наприклад, 16-17 червня поблизу Латвії було помічено дев'ять літаків Збройних сил Росії, а також військовий підводний човен класу "Кіло", корвет класу "Пархим" і російський корабель постачання "Біра". 17 серпня повітряний патруль НАТО перехопив біля кордонів Латвії російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20.