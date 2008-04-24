Екс-президент Польщі побачив Росію у складі НАТО

Колишній президент Польщі Олександр Квасневський не виключив можливості вступу Росії в НАТО, повідомляє Лента.руз посиланням на РІА Новости. Таку заяву він зробив під час виступу в американському політологічному інституті Bipartisan Policy Center.

На думку Квасневського, Альянс повинен далі еволюціонувати у напрямку організації колективної безпеки, що охоплює держави не тільки Атлантики. Серед можливих членів такої оновленої організації, окрім Росії, Квасневський бачить Японію, Австралію і Південну Корею.

При цьому Квасневській відзначив, що поки Росія не лише не прагне увійти до складу НАТО, але і всіма доступними засобами, зокрема використовуючи високі ціни на енергоносії, має намір перешкоджати вступу до Альянсу України і Грузії. "Росія використовує свою позицію, щоб утримати Україну і Грузію далеко від Європейського Союзу і НАТО настільки довго, наскільки це буде можливо. І далі гратиме картою Косово і Придністров`я", - повідомив Квасневський. Однак, додав колишній президент Польщі, врешті-решт "Росія зрозуміє, що її місце в Європі".